Арахамия: электронный реестр оборонных закупок заработает в январе

Не хватает двух документов Кабинета министров.

Новый электронный реестр участников оборонных закупок в Украине заработает в январе 2022 года.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Не хватает двух дополнительных бюрократических документов от Кабинета министров. Это будет решено в январе, и с середины января он заработает в полном объеме, как это предусмотрено законом об оборонных закупках. Когда этот закон нормально заработает, он изменит многие правила на этом рынке, и армия сможет более гибко выбирать те продукты и сервисы, которые им нужны", - пояснил Арахамия.

Создание электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов предусмотрено законом Украины "Об оборонных закупках", принятым в июле 2020 года.

Закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, что несколько дней назад министр обороны Алексей Резников заявил о намерении реформировать систему оборонных закупок.

По его словам, армия отойдет от принципа закупки того, что доступно, а не того, что нужно, и введет трехлетнее планирование. Самими закупками начнет заниматься новая структура, которую хотят создать по аналогии с Агентством НАТО по поддержке и поставке (NSPA).

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