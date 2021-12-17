РоSSия провела военные учения в оккупированном Крыму

В учениях принимали участие более 200 военнослужащих, 4 самолета Су-30СМ, 2 самолета Су-24М и дивизион БПКРК "Бастион".

РоSSия провела военные учения в оккупированном Крыму
Фото: function.mil.ru

РоSSия провела в оккупированном Крыму учения по уничтожению морской учебной цели в Черном море. В маневрах приняли участие истребители и бомбардировщики морской авиации, а также расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) "Бастион".

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По замыслу учений, в акватории Черного моря был найден надводный корабль условного противника с группой диверсантов на борту. В роли корабля условного противника выступал экипаж сторожевого корабля "Ладный".

Для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в атмосферу была поднята дежурная группа самолетов из состава морской авиации и ПВО ЧФ, а расчеты БПКРК "Бастион", дислоцированные на территории оккупированного Крыма, совершили марш в позиционный район и приготовили ракетные комплексы к применению.

На первом этапе учений экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали мероприятие на боевой курс с нанесением обучающих ракетных и бомбовых ударов по надводной цели. На втором этапе расчеты комплекса "Бастион" взяли корабль противника в сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели методом электронных пусков.

В учениях принимали участие более 200 военнослужащих, 4 самолета Су-30СМ, 2 самолета Су-24М и дивизион БПКРК "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.

Напомним, вчера в Луганской области в рамках тренировок по боевой подготовке проведены очередные практические учения одного из общевойсковых резервов. К данному практическому мероприятию привлечены десятки военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

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