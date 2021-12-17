Порошенко считает принятую ЕП резолюцию анонсом санкций против РоSSии

По словам экс-президента, Украина вносит чрезвычайный вклад в сохранение и защиту мира, безопасности и стабильности Объединенной Европы.

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает принятие Европейским Парламентом резолюции в поддержку Украины публичным анонсированием пакета санкций против РоSSии, больно ударяющих и по роSSийской экономике и финансам, и по роSSийским компаниям. Об этом он написал в Facebook.

«Особенно благодарен нашим партнерам в Европейской народной партии и лично президенту Дональду Туску за совместную и скоординированную работу по продвижению позиции в защиту Украины и укреплению ее устойчивости. Полностью поддерживаю позицию Европарламента в том, что любая политика умиротворения или уступок со стороны Запада будет рассматриваться как слабость и лишь усилит эскалацию со стороны Кремля», – подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина вносит чрезвычайный вклад в сохранение и защиту мира, безопасности и стабильности Объединенной Европы.