Кулеба подтвердил, что Запад рассматривает возможность отключения РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии

Глава МИД призвал ускорить разработку пакета жестких санкций против РФ.

Кулеба подтвердил, что Запад рассматривает возможность отключения РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии
Фото: CNBC International TV

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Запад рассматривает возможность отключения РоSSии от системы международных межбанковских платежей SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Об этом он сказал в интервью CNBC.

"Я повторяю всем своим коллегам: мы не можем допустить еще одного масштабного кровопролития, еще одной катастрофы. И если она произойдет, Украина будет обороняться, но вам все равно придется вводить санкции. Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу продемонстрируете РоSSии цену, которую ей придется заплатить в случае нового нападения, это в принципе удержит РФ от такого сценария", - заявил Кулеба.

Он заверил, что подобные санкции уже разрабатываются.

"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли и инвестиций с РФ, ограничениях суверенного долга РФ, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения РоSSии от SWIFT", - рассказал он.

Напомним, что в 2015 году США и Европа решили не отключать РоSSию от SWIFT, потому что это могло слишком сильно повлиять на их собственные экономики.

В 2021 году РоSSия снова начала наращивать силы возле границ с Украиной. Новое вторжение может начаться в первые недели 2022 года, по оценке западных разведок.

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