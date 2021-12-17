Кулеба подтвердил, что Запад рассматривает возможность отключения РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии
Глава МИД призвал ускорить разработку пакета жестких санкций против РФ.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Запад рассматривает возможность отключения РоSSии от системы международных межбанковских платежей SWIFT в случае новой агрессии против Украины.
Об этом он сказал в интервью CNBC.
"Я повторяю всем своим коллегам: мы не можем допустить еще одного масштабного кровопролития, еще одной катастрофы. И если она произойдет, Украина будет обороняться, но вам все равно придется вводить санкции. Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу продемонстрируете РоSSии цену, которую ей придется заплатить в случае нового нападения, это в принципе удержит РФ от такого сценария", - заявил Кулеба.
Он заверил, что подобные санкции уже разрабатываются.
"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли и инвестиций с РФ, ограничениях суверенного долга РФ, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения РоSSии от SWIFT", - рассказал он.
Напомним, что в 2015 году США и Европа решили не отключать РоSSию от SWIFT, потому что это могло слишком сильно повлиять на их собственные экономики.
В 2021 году РоSSия снова начала наращивать силы возле границ с Украиной. Новое вторжение может начаться в первые недели 2022 года, по оценке западных разведок.