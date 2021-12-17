НАТО призвало РоSSию к деэскалации и предупредило о высокой цене нападения на Украину

Альянс заявил, что его отношения с Украиной РоSSии не касаются.

Североатлантический совет, являющийся основным органом принятия политических решений НАТО, призвал РоSSию к деэскалации.

В его заявлении говорится, что страны НАТО серьезно обеспокоены значительным неспровоцированным и неоправданным наращиванием роSSийской армии на границах с Украиной.

"Мы отвергаем лживые роSSийские заявления о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы призываем РоSSию к немедленной деэскалации с использованием дипломатических каналов и соблюдением международных обязательств по прозрачности военной деятельности", - заявили в НАТО.

В альянсе заявили, что будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех членов НАТО.

Украина не является членом НАТО и не может рассчитывать на его защиту. Тем не менее, Североатлантический совет предупредил, что "любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену".

"Мы в очередной раз подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и призываем РоSSию вывести свои войска из Украины", - говорится в заявлении.

Альянс также подтвердил, что отношения между НАТО и Украиной – это вопрос только 30 стран НАТО и Украины.

НАТО заверило РоSSию в готовности к содержательному диалогу по европейской безопасности.

Напомним, что РоSSия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины и Грузии в альянс.

В противном случае РоSSия не исключает повторения ситуации 2008 года, когда произошло вторжение в Грузию и оккупация части ее территории.