СБУ предупредила Кабмин об угрозе остановки теплогенерирующих предприятий, - СМИ

Согласно документу, под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы.

СБУ предупредила Кабмин об угрозе остановки теплогенерирующих предприятий, - СМИ
Фото: Wikimapia

Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля.

Об этом говорится в отчете Службы безопасности Украины, отправленном Кабинету Министров Украины. Как сообщает "Зеркало недели", текст этого отчета редакции передали источники в правительстве.

Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонения ? 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ? сказано в отчете.

Согласно документу, под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, обеспечиваемые некоторыми ТЭЦ и ТЭС:

  • Славянская ТЭС - в 50 раз ниже необходимого запаса угля;
  • Луганская ТЭС имеет вчетверо ниже минимально необходимых запасов;
  • Черниговская ТЭЦ ? запасы в пять раз ниже нормы;
  • Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

СБУ предупреждает правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Это, в свою очередь, может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

Напомним, начиная с сентября государственные ТЭС "Центрэнерго" работают минимально допустимым составом оборудования. Из-за отсутствия угля простаивает 13–14 энергоблоков из 23. Еще шесть остановлены на ремонт.

"Укрэнерго" возложила на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запрос аварийной помощи у Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

После этого Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.

20 ноября в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК суден с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн.

5 декабря в Украину прибыло второе судно с американским углем. Общий объем второй поставки составляет 66 тыс. тонн. Как отметили в ДТЭК, уголь из первой партии был направлен на Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС. Уголь со второго судна предназначен для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.

16 декабря в Украину прибыли два очередных судна класса "Панамакс" с импортным углем общим объемом 131 тыс. тонн.

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