В США задержан бывший подрядчик Пентагона за попытку шпионажа в пользу РоSSии

При доказательстве вины мужчине грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

В США задержан бывший подрядчик Пентагона за попытку шпионажа в пользу РоSSии
Штаб-квартира Міністерства оборони США Пентагон
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

В США задержали бывшего подрядчика Министерства обороны, которого поймали на попытке шпионажа в пользу РоSSии.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

63-летний Джон Роув-младший пытался предоставить роSSийскому правительству секретную информацию о национальной обороне. Мужчина почти 40 лет проработал инженером-испытателем для нескольких утвержденных подрядчиков оборонной промышленности, имел доступ к секретной информации, связанной с вопросами, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США.

"После совершения ряда нарушений безопасности и выявления страстного интереса к делам РоSSии, в частности, возможности получить разрешение от правительства РоSSии, Роу был идентифицирован как потенциальная инсайдерская угроза и уволен", - говорится в сообщении.

ФБР приступило к секретной операции, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству. В марте 2020 года Роу встретился с сотрудником ФБР, выдавшим себя за роSSийского агента.

В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более 300 электронными письмами с роSSийским агентом, подтвердив свою готовность работать на роSSийское правительство и обсудив свои знания секретной информации, касающейся национальной безопасности и военных интересов США.

В одном из электронных писем он раскрыл информацию о национальной обороне, находившейся под грифом "секретно", касавшейся конкретных операционных деталей систем радиоэлектронного противодействия, используемых на военных истребителях США.

При доказательстве вины мужчине грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

В конце ноября Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало гражданина этой страны по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
США и ЕС едины в поддержке Украины, - БлинкенСША и ЕС едины в поддержке Украины, - Блинкен
Блок рекламы


Похожие новости
Суд Ростова-на-Дону подписал РоSSии явку с повинной, – МИДСуд Ростова-на-Дону подписал РоSSии явку с повинной, – МИД
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о готовности дополнительных санкций против РоSSииПрезидент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о готовности дополнительных санкций против РоSSии
Зеленский: Мы ожидаем четких сигналов от ЕС для РоSSииЗеленский: Мы ожидаем четких сигналов от ЕС для РоSSии
Апелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу ПриватБанкаАпелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу ПриватБанка
ФСБ фюрера РФ провела массовую облаву на членов неонацистской группировки, которую в РоSSии связывают с УкраинойФСБ фюрера РФ провела массовую облаву на членов неонацистской группировки, которую в РоSSии связывают с Украиной
Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты «Единой РоSSии», – ПорошенкоПутин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты «Единой РоSSии», – Порошенко
Помощница госсекретаря США на следующей неделе посетит Киев и Москву, чтобы "обсудить военное наращивание РоSSии"Помощница госсекретаря США на следующей неделе посетит Киев и Москву, чтобы "обсудить военное наращивание РоSSии"
Канада подтвердила готовность использовать все механизмы для сдерживания РоSSии от вторжения в УкраинуКанада подтвердила готовность использовать все механизмы для сдерживания РоSSии от вторжения в Украину
МИД РоSSии обвинил НАТО в подталкивании Украины к агрессивным действиямМИД РоSSии обвинил НАТО в подталкивании Украины к агрессивным действиям
Транзит газа из РоSSии может прекратиться этой зимой, – МакогонТранзит газа из РоSSии может прекратиться этой зимой, – Макогон
Последние новости
Подгружаем последние новости