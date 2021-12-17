При доказательстве вины мужчине грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

В США задержали бывшего подрядчика Министерства обороны, которого поймали на попытке шпионажа в пользу РоSSии.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США .

63-летний Джон Роув-младший пытался предоставить роSSийскому правительству секретную информацию о национальной обороне. Мужчина почти 40 лет проработал инженером-испытателем для нескольких утвержденных подрядчиков оборонной промышленности, имел доступ к секретной информации, связанной с вопросами, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США .

"После совершения ряда нарушений безопасности и выявления страстного интереса к делам РоSSии, в частности, возможности получить разрешение от правительства РоSSии, Роу был идентифицирован как потенциальная инсайдерская угроза и уволен", - говорится в сообщении.

ФБР приступило к секретной операции, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству. В марте 2020 года Роу встретился с сотрудником ФБР, выдавшим себя за роSSийского агента.

В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более 300 электронными письмами с роSSийским агентом, подтвердив свою готовность работать на роSSийское правительство и обсудив свои знания секретной информации, касающейся национальной безопасности и военных интересов США .

В одном из электронных писем он раскрыл информацию о национальной обороне, находившейся под грифом "секретно", касавшейся конкретных операционных деталей систем радиоэлектронного противодействия, используемых на военных истребителях США .

При доказательстве вины мужчине грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.