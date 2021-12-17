Арахамия: власти будут искать "креативное решение" для сдерживания цен на газ

Рыночная цена газа в несколько раз выше, чем тарифы для населения.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что власти будут искать какое-то "креативное решение", чтобы не допустить существенного роста цен на газ после завершения действия годовых тарифов.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в пятницу, 17 декабря.

«Когда мы вместе с президентом фактически заставили весь рынок перейти на годовой пакет, это был очень крутой ход. Сейчас нужно найти такой же креативный ход, который позволит людям не платить больше. Это нужно проработать в большом штабе, подключить специалистов. Потому что цена... РоSSия просто шантажирует Европу из-за "Северного потока - 2", фактически требует, чтобы предоставили все лицензии на "Северный поток - 2", чтобы он заработал", - сказал Арахамия.

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. С февраля по апрель газоснабжающим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн. за кубометр. В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы, действующие с 1 мая по умолчанию. Большинство крупных газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр, а в целом размер годового тарифа у разных поставщиков колеблется от 7,80 до 13,50 гривны.

Сейчас рыночная стоимость газа в несколько раз выше, чем по годовому тарифу.

Действующее базовое годовое предложение будет действовать до конца апреля 2022 года.