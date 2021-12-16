Зеленский: "В случае полномасштабной эскалации будут миллионы жертв"
"НАТО не должно нам ничего, НАТО будет, если не устоит наша армия, должно всем своим странам".
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что РоSSия своими агрессивными действиями подтолкнула Украину к НАТО.
Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
Глава государства также подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, но она значительно меньше количественно, чем армия страны-агрессора.
"Уверены в защите нашего государства... Мы точно понимаем, если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество – тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим", – отметил он.
Попытки устрашения со стороны РоSSии Украины и ЕС, добавил президент, выглядят провокационно и опасно.
"НАТО не должно нам ничего, НАТО будет, если не выстоит наша армия, должно всем своим странам. Потому что НАТО оберегает именно членов НАТО, а сегодня форпост такой, что это Украина. Украина, которая не является членом НАТО", – добавил он.
Столтенберг на брифинге отметил, что на следующем саммите НАТО в Мадриде Альянс утвердит новую стратегическую концепцию с учетом агрессивных действий РоSSии.
"Мы называем РоSSию стратегическим партнером, но мы видим РФ агрессивной, захватывающей страны, эти изменения должны быть отражены в новой стратегической концепции".
В новой концепции сделаем вывод, что НАТО нужно близко работать с партнерами, такими как Украина.
Зеленский встретился со Столтенбергом в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства.