Зеленский: "В случае полномасштабной эскалации будут миллионы жертв"

"НАТО не должно нам ничего, НАТО будет, если не устоит наша армия, должно всем своим странам".

Зеленский: "В случае полномасштабной эскалации будут миллионы жертв"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что РоSSия своими агрессивными действиями подтолкнула Украину к НАТО.

Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Глава государства также подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, но она значительно меньше количественно, чем армия страны-агрессора.

"Уверены в защите нашего государства... Мы точно понимаем, если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество – тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим", – отметил он.

Попытки устрашения со стороны РоSSии Украины и ЕС, добавил президент, выглядят провокационно и опасно.

"НАТО не должно нам ничего, НАТО будет, если не выстоит наша армия, должно всем своим странам. Потому что НАТО оберегает именно членов НАТО, а сегодня форпост такой, что это Украина. Украина, которая не является членом НАТО", – добавил он.

Столтенберг на брифинге отметил, что на следующем саммите НАТО в Мадриде Альянс утвердит новую стратегическую концепцию с учетом агрессивных действий РоSSии.

"Мы называем РоSSию стратегическим партнером, но мы видим РФ агрессивной, захватывающей страны, эти изменения должны быть отражены в новой стратегической концепции".

В новой концепции сделаем вывод, что НАТО нужно близко работать с партнерами, такими как Украина.

Зеленский встретился со Столтенбергом в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства.

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