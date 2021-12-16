РоSSия продолжает наращивать войска вокруг Украины, – генсек НАТО на брифинге с Зеленским

Он заверил, что дальнейшая агрессия будет иметь для РоSSии жесткие последствия.

РоSSия продолжает наращивать войска вокруг Украины, – генсек НАТО на брифинге с Зеленским
Йенс Столтенберг
Фото: ЕРА/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Переговоры прошли на полях саммита Восточного партнерства, который проходит 15-16 декабря в Брюсселе. На совместном с Зеленским брифинге Столтенберг отметил, что Украина - ценный партнер НАТО.

"Мы обсуждали значительное наращивание роSSийских вооруженных сил вокруг Украины. Десятки тысяч войск в боевой готовности, артиллерии... Мы не видим, что меняется или уменьшается это наращивание – наоборот продолжается", – заявил он.

Столтенберг добавил, что это провокация и дестабилизация, и это подрывает безопасность в Европе. Генсек НАТО призвал РоSSию вернуться в дипломатию.

"Если в будущем будет агрессия против Украины, она будет иметь жесткие последствия и очень высокую цену... В то же время НАТО готово говорить с Россией, хотим пригласить Москву на встречу совета НАТО-РоSSия", – отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс повысил уровень разведки и будет тщательно следить за ситуацией.

"Все члены Альянса поддерживают независимость в суверенитете Украины. Украина имеет право защищать себя, НАТО будет оказывать вам практическую поддержку", - добавил он.

Это выражается инструкторами и оборудованием. Столтенберг подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО не представляет угрозы для РоSSии, и только Украина, а также 30 членов Альянса в праве решать, принимать ли государство в блок.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что требует от НАТО юридических гарантий "нерасширения на восток", то есть гарантий не включения в Альянс Украины.



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