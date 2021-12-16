Зеленский прокомментировал информацию о блокировании двумя членами НАТО покупки оружия Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию, что Германия при поддержке Нидерландов заблокировала покупку оружия через НАТО.

На совместном с генсеком блока Йенсом Столтенбергом брифинге Зеленский отметил, что этот вопрос глубоко обсуждался.

"Как вы понимаете, объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО среди 30 государств пока нет, но большинство стран нас поддерживает. И так же нет объединенной позиции среди государств по военной помощи, особенно в таких контрактах. Но я чувствую полную поддержку генерального секретаря и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", – заявил он.

Столтенберг прямо эту информацию не комментировал, но сказал, что Агентство закупок НАТО помогает закупать определенное оружие и оборудование для Украины, так же закупки проходят по двусторонним соглашениям со странами.

Напомним, на днях немецкое издание Bild сообщило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО. По данным издания, с мая 2021 года Германия блокирует другим членам Альянса возможность продавать оружие Украине. В частности, речь идет о партии из 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Министр обороны Алексей Резников также говорил, что в прошлом месяце Берлин через Агентство НАТО по поддержке и поставке наложило вето на закупку Украиной вооруженных систем для противостояния роSSийской агрессии.