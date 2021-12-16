Федоров заявил, что у Украины хотят купить "Дию"

"Если будет конкретное предложение от конкретной страны, мы будем это делать".

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что у Украины хотят купить мобильное приложение "Дия". По его словам, предложения о продаже поступают "постоянно".

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

"Есть какие-то общественные организации, цель которых развивать цифровую трансформацию в разных странах, государства", – сообщил Федоров, говоря о потенциальных покупателях.

Он решил пока не называть, какие именно государства обращались в Украину, и подчеркнул, что переговоры проходят в "фоновом режиме".

"Мы проводим презентации, отвечаем, делимся опытом. Если будет конкретное предложение от конкретной страны, и будем понимать, что у нас на это время, для внедрения технологий в этих странах, мы будем это делать. Это бренд нашей страны. Рано или поздно мы придем к тому этапу, что наш подход к построению цифрового государства будут другие перенимать", - рассказал Федоров.

Он уверен, что такое соглашение рано или поздно состоится, но не стал оценивать стоимость возможного соглашения.

"Сейчас мы этим подробно не занимаемся. Я думаю, что ценность не только в технологиях – это не самое главное. Самое главное – это реинжиниринг процессов, понимание, как сложные услуги упрощать, быстрое обновление базовых реестров, трансформация инфраструктуры, взаимодействие граждан и правительства, мобильное приложение и портал. Это определенная экосистема. Просто взять и продать технологию разработки Дии другим странам - это не даст той ценности, которую страны ожидают. Все видят только вершину айсберга, а на самом деле внутри много процессов. Нужно обновлять инфраструктуру, строить новые реестры, налаживать взаимодействие между всеми реестрами, заботиться о кибербезопасности, реинжиниринге", - пояснил он.

Напомним, что "Дия" - это онлайн-портал государственных услуг и мобильное приложение с электронными документами и данными о человеке из реестров. Она была впервые презентована в 2019 году и официально запущена в 2020 году.