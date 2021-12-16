Верховный Суд вернул дело по иску "Голоса" к НАПК в суд первой инстанции

Государственное финансирование партии заблокировано.

Верховный Суд вернул дело по иску "Голоса" к НАПК в суд первой инстанции
Фото: goloszmin.org

Верховный Суд постановил вернуть дело по иску партии "Голос" к Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) в суд первой инстанции – ОАСК.

Кассационная жалоба НАПК была удовлетворена частично. Решение Верховного Суда означает, что в первой инстанции не будут пересматриваться предыдущие решения относительно двух других исковых заявлений "Голоса". Об этом пишет движение ЧЕСНО.

В этих исках партия просила признать противоправными действия НАПК относительно составления Акта и Заключения проверки финотчета "Голоса" за ІІ квартал 2020 года. ОАСК и Шестой апелляционный административный суд в этой части требований "Голосу" отказали.

"Поскольку постановление Верховного Суда вступает в силу со дня его принятия, то, как следствие, возобновляет действие Приказ об остановке госфинансирования “Голоса”. Это значит, что, до принятия ОАСК других решений, НАПК не будет перечислять “Голосу” следующих траншей государственного финансирования, которое выделяют партиям ежеквартально", – отметили в ЧЕСНО.

"Голос" не будет получать средства первого квартала 2022 года.

Напомним, НАПК решило остановить государственное финансирование партии "Голос" в конце 2020 года. Это произошло из-за проверки финотчета, где агентство нашло признаки якобы фиктивных операций. "Голос" подал в суд с просьбой признать действия НАПК при составлении выводов финфинотчета противоправными.

"Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы, как политическое давление на оппозицию – среди парламентских партий только он не получил финансирования за 4 квартал.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Мальта первой из стран ЕС легализует выращивание и владение каннабисом для личного использованияМальта первой из стран ЕС легализует выращивание и владение каннабисом для личного использования
У Медведчука НАПК выявило незадекларированное имущество на рекордные 73 млн гривенУ Медведчука НАПК выявило незадекларированное имущество на рекордные 73 млн гривен
Дело Гандзюк: подозреваемых оставили под стражей до 4 февраляДело Гандзюк: подозреваемых оставили под стражей до 4 февраля
"Голос" заявил о конфликте интересов в действиях главы НАПК"Голос" заявил о конфликте интересов в действиях главы НАПК
Ассоциация городов Украины назвала распространенной практикой решения о земле, из-за которых начали "одесское дело"Ассоциация городов Украины назвала распространенной практикой решения о земле, из-за которых начали "одесское дело"
СБУ передала в суд дело против СеменченкоСБУ передала в суд дело против Семенченко
Арахамия заявил, что не считает дело Бутусовым преследованиемАрахамия заявил, что не считает дело Бутусовым преследованием
Суд вернул в прокуратуру обвинительный акт против Савченко и РубанаСуд вернул в прокуратуру обвинительный акт против Савченко и Рубана
ДБР возбудило дело после обнародования журналистом Бутусовым видео в фейсбуке (обновлено)
ДБР возбудило дело против журналиста Бутусова
Последние новости
Подгружаем последние новости