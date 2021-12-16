Верховный Суд вернул дело по иску "Голоса" к НАПК в суд первой инстанции

Верховный Суд постановил вернуть дело по иску партии "Голос" к Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) в суд первой инстанции – ОАСК.

Кассационная жалоба НАПК была удовлетворена частично. Решение Верховного Суда означает, что в первой инстанции не будут пересматриваться предыдущие решения относительно двух других исковых заявлений "Голоса". Об этом пишет движение ЧЕСНО.

В этих исках партия просила признать противоправными действия НАПК относительно составления Акта и Заключения проверки финотчета "Голоса" за ІІ квартал 2020 года. ОАСК и Шестой апелляционный административный суд в этой части требований "Голосу" отказали.

"Поскольку постановление Верховного Суда вступает в силу со дня его принятия, то, как следствие, возобновляет действие Приказ об остановке госфинансирования “Голоса”. Это значит, что, до принятия ОАСК других решений, НАПК не будет перечислять “Голосу” следующих траншей государственного финансирования, которое выделяют партиям ежеквартально", – отметили в ЧЕСНО.

"Голос" не будет получать средства первого квартала 2022 года.

Напомним, НАПК решило остановить государственное финансирование партии "Голос" в конце 2020 года. Это произошло из-за проверки финотчета, где агентство нашло признаки якобы фиктивных операций. "Голос" подал в суд с просьбой признать действия НАПК при составлении выводов финфинотчета противоправными.

"Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы, как политическое давление на оппозицию – среди парламентских партий только он не получил финансирования за 4 квартал.