Порошенко: тратить 1,5 миллиарда бюджетных средств на борьбу с оппозицией, когда враг стоит на границах – преступление

Он считает, что власти пытаются за средства налогоплательщиков спасти собственный рейтинг после многочисленных скандалов.

Пятый президент, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко считает, что власть тратит полтора миллиарда гривен на создание в обход законов Украины собственного пропагандистского медиахолдинга в то время, когда критически недофинансирована армия, а россияне наращивают эскалацию на границе.

Об этом он заявил журналистам в Верховной Раде, передает пресс-служба " ЕС ". Он подчеркнул, что в эфире "переформатированного" телеканала "Рада" за средства налогоплательщиков "порочат парламентскую оппозицию и международных партнеров Украины."

"Три года не повышается денежное довольствие в армии, потому что «нет денег». Сорваны тендеры на закупку горючего, бронежилетов, медицинского, пищевого обеспечения. Говорят – нет денег", – напомнил Порошенко.

Он считает, что подобные средства должны проходить через сессионный зал для утверждения сметы.

"Расходовать больше миллиарда на русскоязычный телеканал ДОМ, который был предусмотрен для того, чтобы вещать на оккупированные территории. Вместо этого в нарушение закона о языке, закона о телевидении русскоязычный пророSSийский контент распространять на всю территорию Украины – это безумие", – считает Порошенко.

Он считает, что власти пытаются за средства налогоплательщиков спасти собственный рейтинг после многочисленных скандалов.

"В этих условиях полтора миллиарда тратить без тендеров Прозорро, не покрыв первоочередные расходы, когда враг стоит у наших границ, тратить на то, чтобы бороться с оппозицией. И таким образом пытаться хоть как-то удержать свой рейтинг, разрушенный всяческими «Гогилашвили», «друзьями президента», или из-за этих полетов, оффшоров Pandora Papers, или из-за «вагнергейта». И мы сейчас знаем уже механизм сливания информации. Пытаться переключить внимание – это преступление", – отмечает Порошенко.