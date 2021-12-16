Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области выйдут из "красной" зоны

Государственная комиссия рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области в ближайшее время выйдут из "красной" зоны адаптивного карантина.

На брифинге в четверг, 16 декабря, он сказал, что этот вопрос уже был вынесен на рассмотрение государственной комиссии.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности. Министерство уже инициировало созыв комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", - сказал Ляшко.

Киевская и Житомирская области попали в "красную" зону 30 октября, Сумская область - 23 октября, Черкасская область - 12 ноября.

Напомним, что 7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская.

С 15 декабря из "красной" зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области.

В "красной" зоне остаются еще восемь регионов Украины.