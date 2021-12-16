Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области выйдут из "красной" зоны

Государственная комиссия рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области выйдут из "красной" зоны
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области в ближайшее время выйдут из "красной" зоны адаптивного карантина.

На брифинге в четверг, 16 декабря, он сказал, что этот вопрос уже был вынесен на рассмотрение государственной комиссии.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности. Министерство уже инициировало созыв комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", - сказал Ляшко.

Киевская и Житомирская области попали в "красную" зону 30 октября, Сумская область - 23 октября, Черкасская область - 12 ноября.

Напомним, что 7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская.

С 15 декабря из "красной" зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области.

В "красной" зоне остаются еще восемь регионов Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороныУкраина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны
Винницкая и Хмельницкая области следующими выйдут из "красной" зоныВинницкая и Хмельницкая области следующими выйдут из "красной" зоны
Пьяный житель Донецкой области на Chevrolet пытался прорваться через блокпост, нацгвардейцы применили оружиеПьяный житель Донецкой области на Chevrolet пытался прорваться через блокпост, нацгвардейцы применили оружие
Киев и восемь областей выйдут из "красной" зоны с 7 декабряКиев и восемь областей выйдут из "красной" зоны с 7 декабря
В Луганской области село осталось без света из-за обстрела боевиковВ Луганской области село осталось без света из-за обстрела боевиков
Киевская область ужесточает проверки соблюдения карантинных ограниченийКиевская область ужесточает проверки соблюдения карантинных ограничений
Ляшко: девять регионов Украины могут выйти из "красной зоны" на следующей неделеЛяшко: девять регионов Украины могут выйти из "красной зоны" на следующей неделе
В Кировоградской области в ноябре переименовали последнюю улицу имени "единороски" ТерешковойВ Кировоградской области в ноябре переименовали последнюю улицу имени "единороски" Терешковой
Зять председателя поселкового совета в Киевской области с сообщником требовал 600 тыс. долларов за содействие в выделении землиЗять председателя поселкового совета в Киевской области с сообщником требовал 600 тыс. долларов за содействие в выделении земли
Киевская школа экономики прогнозирует новую волну COVID-19 в январеКиевская школа экономики прогнозирует новую волну COVID-19 в январе
Последние новости
Подгружаем последние новости