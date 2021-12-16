СБУ разоблачила ячейку "Исламского государства" в Киеве

Его лидером считается экстрадированный в 2020 году Аль Бара Шишани.

СБУ разоблачила ячейку "Исламского государства" в Киеве
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в Киеве ячейки террористической организации "Исламское государство". В ее состав входили 12 человек, в том числе пятеро россиян, а лидером был экстрадированный в 2020 году грузин Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани).

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Для маскировки незаконного пребывания в столице нашего государства они рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города. Во время 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили: оружие и патроны к нему, поддельные документы, средства связи", - сообщила СБУ.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса.

Напомним, что Тохосашвили задержали в Киеве в ноябре 2019 года и несколько месяцев спустя экстрадировали в Грузию.

Аль Бара Шишани был амиром джамаата "Ахадун Ахат" в сирийской провинции Латакия, а в 2013 году стал заместителем военного эмира ИГИЛ Абу Умара аш-Шишани (он же Тархан Батирашвили). Когда в 2016 году аш-Шишани убили, Аль Бара Шишани уехал в Турцию, а в 2018 году он оказался в Украине. Он был задержан в частном доме возле Киева.

Тбилисский городской суд в ноябре 2019 года заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению.

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