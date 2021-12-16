Деньги за вакцинацию начнут приходить с 20-21 декабря, - Федоров

"Средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что раньше".

Деньги за вакцинацию начнут приходить с 20-21 декабря, - Федоров
Фото: Макс Требухов

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что вакцинированные граждане начнут получать тысячу гривен с 20-21 декабря.

Об этом он рассказал в интервью "BBC News Украина".

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что еще раньше", - сказал Федоров.

Программа "еПоддержка", инициированная президентом, стартует с 19 декабря. В ее рамках граждане смогут получить от государства поддержку в размере одной тысячи гривен.

За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, приобрести книги. Людям старшего возраста их также разрешат использовать для приобретения лекарств.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия". После проверки на соответствие установленным критериям гражданин сможет открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

По предварительным подсчетам, это - более 6000 предприятий в сфере культуры, спорта и пассажирских перевозок.

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