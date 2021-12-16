Перепись населения в Украине состоится частично онлайн, частично по-старому

Тех, кто не захочет "переписаться" через интернет, посчитают оффлайн.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что перепись населения Украины в 2023 году проведут по новой модели: частично – онлайн, а частично – по-старому.

Об этом он рассказал в интервью "BBC News Украина".

На начальном этапе планируется провести верификацию данных во всех базовых реестрах и убрать повторяющуюся информацию. Это позволит понять реальную ситуацию, сколько людей в стране.

На втором этапе начнется перепись.

"У вас будет возможность зарегистрироваться на портале. Та информация, которая может подтянуться из реестров, она уже будет подтянута, чтобы вы ее заново не заполняли. Та информация, которой будет не хватать, - вы сможете ее добавить", - пояснил Федоров.

Тех, кто не захочет проходить перепись в интернете, опросят по-старому.

"Третий этап - переписчики офлайн коммуницируют и ходят по домам. Но это для тех, кто не переписался онлайн. Сейчас не буду детализировать, потому что мы над этим еще работаем. Количество переписчиков будет гораздо меньше за счет активного онлайн-раунда", - рассказал Федоров.

Напомним, что первая и пока последняя перепись в независимой Украине состоялась в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн. человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР , в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51,7 млн человек.

Всеукраинскую перепись населения планировали на 2011 год, но после этого шесть раз переносили.

В 2019 году в Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения, для которого за основу должны были взять данные мобильных операторов. На его основе было подсчитано, что в Украине осталось всего 37,289 млн человек, однако это не было официальной переписью. Более того, звучали подозрения в том, что правительство получило численность населения простым умножением чисел Госстата на 0,888.