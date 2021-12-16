Украина была на грани веерных отключений в феврале 2021, – Герус

Сейчас, по его словам, такого риска нет.

Украина была на грани веерных отключений в феврале 2021, – Герус
Фото: 7dniv.info

Украина была на грани веерных отключений электроэнергии в феврале 2021 года. Об этом в интервью "Лига нет" сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"В последний раз, когда стране угрожали отключения электроэнергии, – это февраль 2021 года, когда Запорожская ТЭС "села на ноль". Об этом никто не говорил, возможно, из-за того, что мало кто понимал. Ситуация была опасной. Мы были на грани". Потерянную мощность тогда компенсировали Укргидроэнерго и импорт (из РоSSии и Беларуси. – Ред.). Если бы Запорожская ТЭС не смогла снова подняться, Укргидроэнерго могло бы выработать свою воду, и могли бы быть проблемы", – заявил он.

Сейчас, по его словам, никаких угроз отключения электроэнергии, в том числе и под видом ремонта электросетей, быть не может.

Герус считает, что сейчас этот вопрос политизирован, "а занимаются этим некоторые политики и олигархи, которые имеют свои телеканалы".

В настоящее время Украина поставляет уголь из Польши и США – ДТЭК покупает по 80 тысяч тонн в месяц, Центрэнерго – по 20 тысяч. Транзит энергии по территории РоSSии для Украины заблокирован.

Веерные отключения электроэнергии – поочередные отсоединения потребителей от сети с целью разгрузки системы.

Напомним, что в Украине продолжают сохраняться аномально низкие показатели запасов угля на ТЭС. По состоянию на 3 декабря, запасы на складах тепловых электростанций Центрэнерго оставались вдвое ниже минимально допустимого уровня.

В ноябре мэры Киева и Одессы заявили, что вероятность веерных отключений в их городах очень высока. В то же время, правительство уверяет, что отключений электроэнергии не будет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: Украина готова к любому формату переговоров с РоSSиейЗеленский: Украина готова к любому формату переговоров с РоSSией
Зеленский предложил президенту Азербайджана провести саммит "Киев-Анкара-Баку" в февралеЗеленский предложил президенту Азербайджана провести саммит "Киев-Анкара-Баку" в феврале
На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIKНа обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK
Украина, Грузия, Литва и Польша приняли общую декларацию перед саммитом Восточного партнерстваУкраина, Грузия, Литва и Польша приняли общую декларацию перед саммитом Восточного партнерства
Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороныУкраина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны
РоSSийская армия провела танковые учения с боевыми стрельбами у границ УкраиныРоSSийская армия провела танковые учения с боевыми стрельбами у границ Украины
Госавиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в Борисполе передали МининфраструктурыГосавиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в Борисполе передали Мининфраструктуры
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
США присоединились к проекту по охране северной и восточной границ Украины на 20 млн долларовСША присоединились к проекту по охране северной и восточной границ Украины на 20 млн долларов
Грузия предъявила обвинение бывшему начальнику одесской полиции по делу о незаконном пересечении границы СаакашвилиГрузия предъявила обвинение бывшему начальнику одесской полиции по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили
Последние новости
Подгружаем последние новости