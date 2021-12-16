Украина была на грани веерных отключений в феврале 2021, – Герус

Сейчас, по его словам, такого риска нет.

Украина была на грани веерных отключений электроэнергии в феврале 2021 года. Об этом в интервью "Лига нет" сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"В последний раз, когда стране угрожали отключения электроэнергии, – это февраль 2021 года, когда Запорожская ТЭС "села на ноль". Об этом никто не говорил, возможно, из-за того, что мало кто понимал. Ситуация была опасной. Мы были на грани". Потерянную мощность тогда компенсировали Укргидроэнерго и импорт (из РоSSии и Беларуси. – Ред.). Если бы Запорожская ТЭС не смогла снова подняться, Укргидроэнерго могло бы выработать свою воду, и могли бы быть проблемы", – заявил он.

Сейчас, по его словам, никаких угроз отключения электроэнергии, в том числе и под видом ремонта электросетей, быть не может.

Герус считает, что сейчас этот вопрос политизирован, "а занимаются этим некоторые политики и олигархи, которые имеют свои телеканалы".

В настоящее время Украина поставляет уголь из Польши и США – ДТЭК покупает по 80 тысяч тонн в месяц, Центрэнерго – по 20 тысяч. Транзит энергии по территории РоSSии для Украины заблокирован.

Веерные отключения электроэнергии – поочередные отсоединения потребителей от сети с целью разгрузки системы.

Напомним, что в Украине продолжают сохраняться аномально низкие показатели запасов угля на ТЭС. По состоянию на 3 декабря, запасы на складах тепловых электростанций Центрэнерго оставались вдвое ниже минимально допустимого уровня.