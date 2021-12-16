Под Радой собрались митинги шахтеров и сторонников законопроекта "о столице"

Под зданием парламента утром 16 декабря собрался митинг шахтеров, требующих выплаты задолженностей по зарплатам.

Участники акции настаивают на принятии законопроекта 5891-1, предусматривающего увеличение расходов общего фонда бюджета на текущий год на 2 млрд 400 млн гривен для погашения задолженности и выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Голосовать за этот законопроект народные депутаты будут на внеочередном заседании, которое начнется в 16 часов.

Кроме этого, под Раду вышли люди, поддерживающие принятие законопроекта о столице, разделяющего полномочия мэра Киева и главы КГГА. Люди на площади Конституции, собравшиеся за закон о столице, прячут свои лица за плакатами и отказываются давать комментарии, добавил корреспондент.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, законопроект о столице и связанный с ним проект о местных государственных администрациях будут рассматриваться с января. Оба документа сначала хотели рассматривать по спецпроцедуре – то есть только с приоритетными правками. Однако согласия на это в парламентском зале не нашлось, так что фракции и группы договорились снять около 90% правок и рассматривать их по обычным процедурам.

Член профильного комитета Виталий Безгин говорил, что относительно голосования сначала законопроекта о местных государственных администрациях, а уже потом – о столице была договоренность с европейскими партнерами.

Он также сказал, что в зале хватило бы голосов за применение спецпроцедуры к законопроекту о столице, а по аналогичной процедуре с законопроектом об администрациях "были нюансы" – одна из депутатских фракций или групп выступила против.

По информации источников LB, именно группа "За будущее" не давала голоса за спецпроцедуру по законопроекту о местных администрациях. Однако была договоренность, что они будут голосовать за оба закона (и о столице) в целом.

Законопроект о столице – один из самых дискуссионных – разделяет полномочия мэра Киева и главы КГГА. Столичная власть выступает против него и считает, что его принятие угрожает городу "управленческим хаосом".

В монобольшинстве утверждают, что мэр Киева Виталий Кличко не лишится своих полномочий, а будет заниматься именно тем, чем должен заниматься мэр города. Оба законопроекта хотели принять до Нового года, однако затем вопрос перенесли на январь. Один из собеседников LB.ua называет причиной отсрочки рассмотрения нехватку времени.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о столице "не переносится, а готовится комитетом". По его словам, последнюю пленарную неделю отвели под рассмотрение неотложных вопросов, а "киевские" документы в порядке очередности перешли на следующий месяц.