Порошенко "ворвался" в прямой эфир телеканала "Рада"

Он заявил, что средства на финансирование канала потратили вне системы Prozorro.

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вмешался в эфир обновленного телеканала "Рада".

В этот момент там выступал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Ведущая и Гетманцев пригласили его в эфир, однако политик заявил, что канал препятствует проходу на 2 этаже парламента, а на его финансирование тратят большие средства.

"Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали – сейчас незаконно потрачены средства налогоплательщиков", – заявил он.

Он добавил, что средства потрачены без системы Prozorro. Его пытался перебить Гетманцев, говоря ему о связанном с политсилой Порошенко канале "Прямой". Ведущая принесла Порошенко микрофон, однако он по окончании своей речи отказался и вышел из эфира.

Напомним, обновленный парламентский телеканал запустили вчера, и он сразу попал в скандал. Профильное издание "Детектор медиа" обратило внимание, что на нем, кроме политтехнолога Владимира Петрова и ведущего Сергея Иванова, будут работать также бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Об этом свидетельствует запущенный в сеть проморолик.

Однако телеканал заявил в Facebook, что не имеет отношения к распространяемому видео, а "сотрудники не создавали и не согласовывали этот ролик".

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