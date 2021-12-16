Словения подписала декларацию о европейской перспективе Украины

Зеленский попросил Австрию, Бельгию и Испанию стать следующими.

Фото: president.gov.ua Зеленский і Янез Янша

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша в среду, 15 декабря, подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Об этом сообщил Офис президента.

Словакия стала седьмым государством, с которым подписан подобный документ. Ранее это сделали Эстония, Латвия, Литва, Польша , Словакия и Хорватия.

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества с Республикой Словения в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе.

В рамках поездки в Брюссель на саммит Восточного партнерства Зеленский провел также встречи с новым канцлером Австрии Карлом Нехаммером, премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо и главой правительства Королевства Испания Педро Санчесом.

В ходе разговора с ними президент попросил также поддержать европейскую перспективу Украины путем подписания подобной декларации.