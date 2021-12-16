Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о готовности дополнительных санкций против РоSSии
По ее словам, они охватывают различные сферы.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дополнительные санкции против РоSSии уже подготовлены.
По ее словам, они направлены на "все разнообразные сферы, о которых вы можете подумать", пишет BBC.
"Послание очень четкое: если РоSSия будет предпринимать дальнейшие агрессивные действия против Украины, цена будет дорогой, а последствия – серьезными", – отметила она.
Впрочем, фон дер Ляйен не детализировала, каким именно будет санкционный пакет.
Она также подчеркнула, что РФ является стороной конфликта в войне в Украине, добавляет "Укринформ". По ее словам, летом Еврокомиссия получила от Евросовета задачу разработать различные варианты действий в случае дальнейшей агрессии РоSSии, и выполнила эту задачу.
«Одной из тем нашей встречи была общая обеспокоенность по поводу роSSийского наращивания сил вдоль восточных границ Украины. Мы призываем РоSSию провести деэскалацию и воздерживаться от любых агрессивных действий. Мы продемонстрировали Украине нашу твердую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности – Европейский Союз ответит твердо на любую дальнейшую агрессию против Украины», – отметила Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, во время первого дня саммита Восточного партнерства в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель заявил: лидеры ЕС согласны с тем, что РоSSия заплатит высокую цену в случае любой военной агрессии против Украины.
"Завтра Совет ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить - вместе с нашими партнерами в НАТО, Большой семерке, США, Канадой и Великобританией - что если будет любая военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию", – сказал он.
По поводу наращивания роSSийских войск вблизи территории Украины говорят не только в Евросоюзе, но и в Штатах, а недавно прямые переговоры по этому вопросу провели президенты США и РоSSии. Однако, по данным Министра обороны Украины Алексея Резникова, после этой беседы РФ не прекратила стягивание своего контингента.