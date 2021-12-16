Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о готовности дополнительных санкций против РоSSии

По ее словам, они охватывают различные сферы.

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о готовности дополнительных санкций против РоSSии
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ЕРА/UPG

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дополнительные санкции против РоSSии уже подготовлены.

По ее словам, они направлены на "все разнообразные сферы, о которых вы можете подумать", пишет BBC.

"Послание очень четкое: если РоSSия будет предпринимать дальнейшие агрессивные действия против Украины, цена будет дорогой, а последствия – серьезными", – отметила она.

Впрочем, фон дер Ляйен не детализировала, каким именно будет санкционный пакет.

Она также подчеркнула, что РФ является стороной конфликта в войне в Украине, добавляет "Укринформ". По ее словам, летом Еврокомиссия получила от Евросовета задачу разработать различные варианты действий в случае дальнейшей агрессии РоSSии, и выполнила эту задачу.

«Одной из тем нашей встречи была общая обеспокоенность по поводу роSSийского наращивания сил вдоль восточных границ Украины. Мы призываем РоSSию провести деэскалацию и воздерживаться от любых агрессивных действий. Мы продемонстрировали Украине нашу твердую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности – Европейский Союз ответит твердо на любую дальнейшую агрессию против Украины», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, во время первого дня саммита Восточного партнерства в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель заявил: лидеры ЕС согласны с тем, что РоSSия заплатит высокую цену в случае любой военной агрессии против Украины.

"Завтра Совет ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить - вместе с нашими партнерами в НАТО, Большой семерке, США, Канадой и Великобританией - что если будет любая военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию", – сказал он.

По поводу наращивания роSSийских войск вблизи территории Украины говорят не только в Евросоюзе, но и в Штатах, а недавно прямые переговоры по этому вопросу провели президенты США и РоSSии. Однако, по данным Министра обороны Украины Алексея Резникова, после этой беседы РФ не прекратила стягивание своего контингента.

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