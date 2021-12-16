Главный украинский разведчик может жить в одном имении с Гогилашвили, - "Слидство.Инфо"

Семья скандального экс-министра дружит с семьей Буданова.

Кирилл Буданов
Фото: uk.wikipedia.org
Кирилл Буданов

Издание "Слидство.Инфо" заявило, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов может проживать в одном доме с Александром Гогилашвили, которого в начале недели уволили с должности замминистра внутренних дел.

Об этом говорится в расследовании "Слидство.Инфо".

Гогилашвили – муж личного помощника президента Украины Марии Левченко. Журналисты установили, что супруги проживают в одном из домов в селе Хотов под Киевом. Он принадлежит бывшей жене Вячеслава Стрелковского, компании которого фигурируют в делах о налоговых "скрутках".

Наблюдая за имением, журналисты зафиксировали, как из него не один раз выезжал неизвестный автомобиль Volvo в сопровождении внедорожника Nissan на номерах прикрытия. Выезд этого Volvo сопровождался усиленными мерами безопасности, к которым привлекали даже кинологов СБУ.

В конце концов "Слидство.Инфо" увидело тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыбальском острове.

В этой связи журналисты предположили, что этот кортеж возит именно руководителя ГУР Минобороны.

Опосредованное подтверждение своей версии они нашли в социальных сетях. Выяснилось, что супруги Гогилашвили и Левченко дружат с Марианной Будановой, женой разведчика Кирилла Буданова. Сам Гогилашвили выкладывал общие фото с Будановым, сделанные в августе этого года.

Фото: Instagram Гогилашвили

"Обнаруженные нами факты наталкивают на мысль, что дружба между этими семьями настолько крепка, что они, возможно, даже решили поселиться в одном доме. Казалось бы, ничего страшного. Но, во-первых, вспомним, кому принадлежит этот дом. А во-вторых , не забываем о роSSийском бекграунде Гогилашвили. Может ли общий быт человека, который, возможно, до сих пор является гражданином РоSSии, и главного военного разведчика страны вредить государственным интересам Украины?" – говорится в расследовании.

Напомним, что Гогилашвили уволили из МВД из-за скандального поведения и травли работников полиции.

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