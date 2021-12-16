Лидеры ЕС заявили, что за военную агрессию против Украины РоSSия заплатит высокую цену

"Если будет какая-либо военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной".

Лидеры ЕС заявили, что за военную агрессию против Украины РоSSия заплатит высокую цену
Фото: www.president.gov.ua

Лидеры ЕС во время саммита Восточного партнерства заявили, что РоSSия заплатит высокую цену за любую военную агрессию против Украины.

Об этом на пресс-конференции по окончании саммита сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас была возможность снова подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Завтра Совет ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить – вместе с нашими партнерами в НАТО, Большой Семерке, с США, Канадой и Великобританией – что, если будет какая-либо военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию", - сказал Мишель.

Напомним, западные СМИ, политики и спецслужбы в течение последних недель сообщают о наращивании роSSийских войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ, вторжение в Украину может начаться в начале 2022 года.

7 декабря на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины состоялся разговор Путина и Байдена. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию". Вместе с тем Байден допустил встречу США и членов НАТО с Россией для обсуждения ее беспокойств относительно Альянса. Страны Восточной Европы критически отнеслись к этой идее президента США.

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