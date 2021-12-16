Лидеры ЕС заявили, что за военную агрессию против Украины РоSSия заплатит высокую цену

"Если будет какая-либо военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной".

Лидеры ЕС во время саммита Восточного партнерства заявили, что РоSSия заплатит высокую цену за любую военную агрессию против Украины.

Об этом на пресс-конференции по окончании саммита сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас была возможность снова подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Завтра Совет ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить – вместе с нашими партнерами в НАТО, Большой Семерке, с США , Канадой и Великобританией – что, если будет какая-либо военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию", - сказал Мишель.

Напомним, западные СМИ , политики и спецслужбы в течение последних недель сообщают о наращивании роSSийских войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ , вторжение в Украину может начаться в начале 2022 года.