Зеленский: Украина готова к любому формату переговоров с РоSSией

"Необходимо такое же желание – остановить войну и со стороны РФ".

Украина готова к любому формату переговоров с Россией , но нужно такое же желание с роSSийской стороны остановить войну на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Восточного партнерства, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина готова к любому формату переговоров с РоSSийской Федерацией по урегулированию этого процесса (ситуации на Донбассе – ред.). Мы об этом говорим открыто и уже не впервые. Необходимо такое же желание – остановить войну и со стороны РФ ", - сказал Зеленский.

Напомним, 1 декабря во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием Зеленский заявил, что войну на Востоке не удастся остановить без прямых переговоров Украины и РоSSии. При этом РоSSия не признает себя стороной конфликта на Донбассе и неоднократно призывала Украину начать переговоры с представителями оккупационных администраций – главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР".