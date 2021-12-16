Зеленский: Украина готова к любому формату переговоров с РоSSией
"Необходимо такое же желание – остановить войну и со стороны РФ".
Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но нужно такое же желание с роSSийской стороны остановить войну на Донбассе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Восточного партнерства, передает "Интерфакс-Украина".
"Украина готова к любому формату переговоров с РоSSийской Федерацией по урегулированию этого процесса (ситуации на Донбассе – ред.). Мы об этом говорим открыто и уже не впервые. Необходимо такое же желание – остановить войну и со стороны РФ", - сказал Зеленский.
Напомним, 1 декабря во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием Зеленский заявил, что войну на Востоке не удастся остановить без прямых переговоров Украины и РоSSии. При этом РоSSия не признает себя стороной конфликта на Донбассе и неоднократно призывала Украину начать переговоры с представителями оккупационных администраций – главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров ранее заявлял, что Украина поддерживает любой формат мирных переговоров с Россией, если он принесет результат.