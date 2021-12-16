Сенат США утвердил оборонный бюджет с $300 млн для Украины

Из бюджета США будет израсходовано $4 миллиарда на Европейскую инициативу сдерживания, направленную на противодействие роSSийской агрессии.

Сенат США в среду принял законопроект о политике и бюджете в сфере обороны NDAA-2022. Документ предусматривает выделение оборонной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Укринформ".

Законопроект поддержали 89 законодателей, десять высказались против.

Документ предусматривает выделение $740 миллиардов непосредственно на нужды Пентагона, что превышает на $25 миллиардов запрос, поданный сначала президентом Джо Байденом. Остальные средства будут выделяться на сопутствующие программы, которые будут определять, в частности, оборонную политику США за рубежом.

NDAA-2022 также предусматривает выделение в следующем году Украине оборонной помощи в размере $300 миллионов.

В то же время документ не содержит поправки относительно введения обязательных санкций против роSSийского газопровода "Северный поток-2", которая была утверждена Палатой представителей.

Из бюджета США будут потрачены $4 миллиарда на Европейскую инициативу сдерживания, направленную на противодействие роSSийской агрессии, а также $150 миллионов на сотрудничество в сфере безопасности с регионом Балтии.

Кроме того, документ продолжает ограничение сотрудничества между США и Россией в военной сфере, запрещает выделять какие-либо средства или осуществлять деятельность, которая будет признавать суверенитет РФ над украинским Крымом.

Законопроект также содержит норму, обязывающую министра обороны США и государственного секретаря предоставлять регулярные отчеты Конгресса об операциях и кампаниях влияния РоSSии, направленные против союзников и партнеров США. Правительство обязано также отчитываться о мерах противодействия таковой деятельности РФ.

Чтобы документ вступил в силу, его в дальнейшем должен подписать президент США Джо Байден.

Сенат США 29 ноября заблокировал законопроект об оборонном бюджете (NDAA) на 2022 год из-за замечаний республиканцев, настаивающих на поправках относительно санкций против "Северного потока-2".

Однако позже документ был принят без этих поправок.

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