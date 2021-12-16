Мишель: ЕС планирует инвестировать в страны Восточного партнерства более 2 млрд. евро

Условием поддержки со стороны ЕС является соблюдение фундаментальных ценностей, в частности, прав человека.

Мишель: ЕС планирует инвестировать в страны Восточного партнерства более 2 млрд. евро

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о намерении Европейского союза инвестировать в страны Восточного партнерства более 2 млрд евро.

Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом Мишель сказал, выступая в среду в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства, который проходит под его председательством.

"Наша новая предлагаемая повестка дня подкреплена амбициозным экономическим и инвестиционным планом. Она мобилизует более двух миллиардов евро. Эти инвестиции повлияют на общество", - сказал Мишель.

Он добавил, что условием поддержки со стороны ЕС является соблюдение фундаментальных ценностей, в частности прав человека, верховенства права, управления и демократической подотчетности, гендерного равенства и поддержки молодежи.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед шестым саммитом Восточного партнерства.

Вчера делегации комитетов иностранных дел парламентов Грузии, Литвы, Польши и Украины приняли совместную декларацию перед саммитом. В нем говорится, что Восточное партнерство остается ведущей платформой для углубления отношений между Евросоюзом и странами восточной Европы.

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