Мишель: ЕС планирует инвестировать в страны Восточного партнерства более 2 млрд. евро

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о намерении Европейского союза инвестировать в страны Восточного партнерства более 2 млрд евро.

Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом Мишель сказал, выступая в среду в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства, который проходит под его председательством.

"Наша новая предлагаемая повестка дня подкреплена амбициозным экономическим и инвестиционным планом. Она мобилизует более двух миллиардов евро. Эти инвестиции повлияют на общество", - сказал Мишель.

Он добавил, что условием поддержки со стороны ЕС является соблюдение фундаментальных ценностей, в частности прав человека, верховенства права, управления и демократической подотчетности, гендерного равенства и поддержки молодежи.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед шестым саммитом Восточного партнерства.