Оккупанты выдвинули заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялу обвинение в подрыве газопровода, - адвокат

Следствие может направить обвинительное заключение в прокуратуру до конца текущего года.

Предварительное расследование по делу о подрыве газопровода в оккупированном Крыму, одним из фигурантов которого является первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, завершено.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Нариману предъявили окончательное обвинение", - написал Полозов на своей странице в Facebook.

По данным Полозова, помимо озвученных ранее обвинений в совершении диверсии, контрабанде взрывного устройства и обороте взрывчатых веществ, совершенных в составе организованной группы, в обвинение Джелялову добавили причинение более 105 тыс руб (примерно $1 425) убытков республиканской компании "Крымгазсети", отключение от газа воинской части Береговой охраны Черноморского флота РФ как подрыв обороноспособности РФ .

В настоящее время защита начала ознакомление с материалами уголовного дела, которое, по словам Полозова, по объему не очень значительно. По мнению адвоката, следствие может прислать обвинительное заключение в прокуратуру до конца текущего года.

"Когда читаешь подобные документы, на ум сразу приходят опубликованные материалы сталинских репрессий 30-х годов... Для тех, кто хоть немного знаком с Нариманом, сразу становится очевидно, что изложенные в документе сведения являются исключительно фантазией силовиков. Где Нариман и где политическая ненависть? Какие радикальные взгляды? Какое вовлечение в состав преступной группы кого бы то ни было? Напротив, существовало мнение, что Нариман слишком мягкий и занимает чуть ли не конформистскую позицию по отношению к оккупационным властям. Но для следствия ФСБ это не имеет никакого значения", – написал Полозов.

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джеляла на два месяца. ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар - двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемова - в подрыве газопровода в селе Перевальное.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с "признаниями" братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

28 октября суд продолжил арест Джелялову до 23 января в следующем году. Решение принял судья подконтрольного РоSSии Киевскому районному суду Симферополя Евгений Пронин. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Полозов заявил, что это постановление будет обжаловано стороной защиты. Джелялова не доставили на судебное заседание, поскольку он до сих пор находился на экспертизе в психиатрической больнице.