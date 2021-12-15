В Белой Церкви решили включать Вечный огонь в парке Славы только в памятные даты

Его горение обходится ориентировочно в 1,5 миллиона гривень в год.

В Белой Церкви решили включать Вечный огонь в парке Славы только в памятные даты
Фото: bez-tabu.com.ua

В городе Белая Церковь Киевской области отключат Вечный огонь на территории парка Славы его планируют зажигать исключительно в памятные даты. Также запланировано сделать световую инсталляцию на месте огня.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета 15 декабря.

Мэр города Геннадий Дикий пояснил, что при существующей цене газа горение Вечного огня будет обходиться обществу ориентировочно в 1,5 миллиона гривень в год.

"Учитывая современные осветительные технологии и с привлечением соответствующих специалистов, мы создадим световую инсталляцию, которая будет полностью имитировать огонь", - подчеркнул Дикий.

Он поручил провести подобные мероприятия уже в начале следующего года.

Для рационального использования средств территориального общества Вечный огонь на территории парка Славы будет зажигаться в памятные даты соответствующего года:

  • День освобождения Белой Церкви от нацистских захватчиков – 4 января;
  • День памяти и примирения – 8 мая;
  • День победы над нацизмом – 9 мая;
  • День скорби и памяти жертв войны в Украине – 22 июня;
  • Начало Второй мировой войны – 1 сентября;
  • Завершение Второй мировой войны –2 сентября;
  • День освобождения Украины от нацистских захватчиков – 28 октября.

Напомним, в 2012 году в городском бюджете Луганска не нашлось денег на поддержку Вечного огня. Его решили выключить и включать только в праздничные дни.

Сейчас Вечный огонь в большинстве городов Украины включают исключительно в памятные даты.

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