За два года пандемии Киев выделил 1 млрд грн на медицину и 2,2 млрд грн на доплаты медикам, - Кличко

В медучреждениях приспособлено около 6 тысяч коек для больных коронавирусом.

За два года пандемии Киев выделил 1 млрд грн на медицину и 2,2 млрд грн на доплаты медикам, - Кличко

За два последних года киевские власти выделили более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает сайт КГГА.

«В этом году столица выделила более 266,5 млн. грн на борьбу с коронавирусом. В частности, на приобретение лекарственных средств, медоборудование, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий, на капремонт систем кислородоснабжения. Всего за два года на меры по противодействию пандемии город направил более 1 млрд. грн. А также на доплаты борющимся с пандемией медикам в прошлом году мы выделили 1 млрд гривен. А в этом году – почти 1,2 миллиарда», – сказал Кличко, отчитываясь о работе городских властей в 2021 году.

Он отметил, что город делает все возможное для борьбы с распространением вируса и оказания помощи больным.

«В целом в Киеве для приема больных коронавирусом в 31 медучреждении определено около 6 тысяч коек, которые почти на 90% оснащены системой подачи кислорода. Аппаратов искусственной вентиляции легких в коммунальных больницах сегодня – более 500. Концентраторов кислорода – более 1700. Также в мощностях города – 11 коммунальных ПЦР-лабораторий», – сказал Кличко.

Мэр отметил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил около 8 миллиардов гривен. Однако Киев, по возможности, продолжает помогать предпринимателям в этой сложной ситуации и расширяет льготы.

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