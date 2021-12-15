Минобороны фюрера РФ показало испытание новейшей ракеты "Ответ" в Японском море

Ракета поразила подводную цель.

Фрегат Тихоокеанского флота РоSSийской Федерации "Маршал Шапошников" в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", успешно поразившей подводную цель.

Об этом в среду, 15 декабря, сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В министерстве рассказали, что корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подлодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, позволяющие применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

Ранее, 29 ноября, фрегат "Адмирал Горшков" произвел новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из Белого моря на расстояние более 400 км. Предыдущий пуск ракеты "Циркон" "Адмирал Горшков" выполнил 18 ноября с морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием. В октябре роSSийские военные опробовали "Циркон" с подводной лодки.

Противолодочный комплекс "Ответ" состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. В головной части ракеты находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей – 40 км.

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