В Украине будут изымать земельные участки для строительства дорог

В Украине предлагают по упрощенной процедуре принудительно оплатно изымать земельные участки, если есть необходимость в строительстве на их территории автомобильных дорог государственного значения, мостов, эстакад и дорожной инфраструктуры. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №6422.

В Украине будут изымать земельные участки для строительства дорог

Авторы этого законопроекта исходили из того, что сейчас в Украине процедура принудительного отчуждения указанных объектов занимает очень много времени. Из-за этого задерживается строительство новых автомобильных дорог.

Так, Харьковским апелляционным административным судом более года рассматривалось дело по административному иску Хорольской районной государственной администрации Полтавской области о принудительном отчуждении одного из земельных участков для строительства объездной дороги у села Покровское.

В законопроекте №6422 говорится, что суд будет принимать решение по таким спорам по упрощенному производству. Срок - в течение одного месяца со дня поступления искового заявления.

Само решение об отчуждении земельного участка должны принимать органы исполнительной власти или местного самоуправления. Если с собственником земельного участка в течение одного месяца согласия не достигается, то тогда подается иск в суд.

Авторы этого проекта закона считают, что его принятие позволит не менее чем на треть сократить сроки отчуждения земельных участков, если по их территории планируют построить автомобильную дорогу общего пользования государственного значения.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году в Украине начнут строить первый автобан, который будет находиться в концессии у частного инвестора.


Максимов Віталій, Тудей

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