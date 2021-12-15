Во Вьетнаме оппозиционную журналистку приговорили к 9 годам за "антигосударственные действия"

Во Вьетнаме журналистку и диссидентку Фам Доан Транг приговорили к девяти годам тюрьмы за антигосударственную деятельность. Она известна своими материалами о правах человека и жестоком обращении полиции с гражданами, пишет Reuters.

В обвинительном приговоре говорится, что она осуждена за "ведение пропаганды против государства".

Журналистка своей вины не признала и думает над тем, чтобы подавать апелляцию. Ее адвокат Нгуэн Ван Миенг отметил, что приговор, который она получила, почти максимальный за такое преступление.

"Судьи настаивали на том, что деятельность Транг опасна для общества и власти", - заявил другой адвокат Данг Динь Ман.

43-летняя Транг была задержана через несколько часов после проходившего в прошлом году ежегодного диалога по правам человека между Вьетнамом и США . До этого ее задерживали, по крайней мере, дважды – во время встречи с действующим тогда президентом США Бараком Обамой и два года спустя, после встречи с европейской делегацией.

Reuters отмечает, что Коммунистическая партия Вьетнама сохраняет жесткую цензуру и не терпит критики медиа.

Согласно рейтингу свободы прессы World Press Freedom, Вьетнам занимает 175 место из 180.