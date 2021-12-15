Одесская область может вернуться в "красную" зону

В Одессе и области наблюдается рост числа новых больных коронавирусом - до 500-600 новых случаев ежедневно. Если такая динамика будет сохраняться и дальше, то Одесский регион снова окажется в "красной" зоне.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, в целом уже пятую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости. Тем временем в Одесской области не сворачивают дополнительные койки, а помощь пациентам с коронавирусом продолжают оказывать в 28 лечебных учреждениях.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева, в области реанимационные койки загружены на 100%.

По прогнозам специалистов, новый штамм "омикрон" может появиться в Украине уже на этой неделе. "Но в целом эпидемическая ситуация в Украине в праздники должна быть стабильной", - добавил Виталий Гончаров.