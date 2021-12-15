Адаптивный карантин в Украине продлили до апреля 2022 г.

Пока уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, карантинные ограничения будут продлевать.

Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Все правила доступа к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанция остаются в силе", - пояснил целесообразность решения глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против коронавируса.

"В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. С 6 декабря 2021 года в Украине были введены новые карантинные правила в "желтой" зоне.