Адаптивный карантин в Украине продлили до апреля 2022 г.
Пока уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, карантинные ограничения будут продлевать.
Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Все правила доступа к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанция остаются в силе", - пояснил целесообразность решения глава правительства.
Шмыгаль напомнил, что уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против коронавируса.
"В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. С 6 декабря 2021 года в Украине были введены новые карантинные правила в "желтой" зоне.