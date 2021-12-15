Митрополит Эпифаний вручил Порошенко высокую церковную награду

Наградил главу ПЦУ также Марину Порошенко.

Митрополит Эпифаний вручил Порошенко высокую церковную награду
Фото: eurosolidarity.org

Митрополит Эпифаний во время участия в благодарственном Молебне по случаю третьей годовщины Объединительного Собора выразил благодарность экс-президенту Украины, лидеру партии «Европейская Солидарность» Петру Порошенко за исторический вклад в становление и развитие Православной Церкви Украины.

«Я хотел выразить искреннюю благодарность каждому, а особенно от себя лично, от нашей Поместной Украинской Православной Церкви поблагодарить пятого Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Вы сделали очень много. Во время Объединительного собора и в бурные исторические времена, когда мы сумели провести Объединительный собор и получить Томос от Вселенского патриарха об автокефалии. Но посадив дерево, его нужно подливать, обрезать, ухаживать. И все мы вместе делаем эти добрые дела в нашем общем винограднике Божием», – обратился он к Порошенко.

«Украинская Православная Церковь всегда будет с благодарностью помнить то, что было сделано три года назад и то, что делается повседневно и в наше время. Потому что сейчас вы помогаете, способствуете утверждению и развитию нашей поместной Украинской Православной Церкви», – отметил предстоятель.

Блаженнейший Эпифаний вручил Петру Порошенко высокую церковную награду – Крест за заслуги Православной Церкви Украины. Также глава ПЦУ также отметил церковной наградой Марину Порошенко – церковным Орденом в честь Святой Ровноапостольной Княгини Ольги за жертвенную любовь и преданную работу на благо Поместной Украинской Православной Церкви и набожного украинского народа.

Как известно, 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор украинских православных церквей, объявивший о создании в Украине независимой Православной Церкви, где был избран предстоятель Православной Церкви Украины с титулом Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Украинская Православная Церковь получила Томос об автокефалии в январе 2019 года. После этого Константинополь стал считать ПЦУ единственной признанной правопреемницей Киевской митрополии, которая существовала в составе Вселенского патриархата из 10 века.

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