ВСУ провели комплексные военные учения на Луганщине

Воины Объединенных сил успешно преодолели водное препятствие и выполнили другие задачи в ходе комплексных тренировок.

ВСУ провели комплексные военные учения на Луганщине

На Луганщине в рамках тренировок по боевой подготовке проведены очередные практические учения одного из общевойсковых резервов. К данному практическому мероприятию привлечены десятки военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Несколько подразделений одновременно отрабатывали учебно-боевые задачи в тесном взаимодействии. Среди основных успешно выполненных задач были: перемещение военной техники по асфальтированным дорогам и по бездорожью, установление понтонно-мостовой переправы, осуществление аэрозольной маскировки, преодоление водного препятствия, обезвреживание минно-взрывных заграждений и т.п.", – говорится в сообщении.

Чтобы максимально приблизить условия выполнения задач к боевым, армейцы в ходе данных тренировок получили немало сложных вводных. Так из-за условного подрыва диверсантами моста военным пришлось привлечь подразделение инженерных войск для установления понтонно-мостовой переправы через реку.

Для обеспечения прикрытия переправы от вероятной атаки противника с воздуха у места переправы работали "часовые неба", которые с помощью зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" уничтожили условные воздушные цели. Специалисты войск РХБ-защиты осуществили надежную аэрозольную маскировку переправы и подходов к ней.

Напомним, 14 декабря Верховная Рада одобрила решение президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на украинскую территорию для участия в многонациональных учениях в 2022 году. За проголосовали 318 депутатов.

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