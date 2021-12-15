Зеленский, Шольц и Макрон призвали РоSSию возобновить конструктивную работу в Нормандском формате

В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Германию и Францию за поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны РоSSии, а также за последовательные усилия в рамках переговоров в Нормандском формате. Зеленский подчеркнул, что Украина не поддается провокациям на границе, не имеет никаких агрессивных намерений и остается приверженной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что роSSийские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - подчеркнул президент Украины.

Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких мер, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

Лидеры трех стран договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали РоSSийскую Федерацию к возобновлению конструктивной работы в Нормандском формате.