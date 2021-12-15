Зеленский встретился с Макроном на полях саммита Восточного партнерства

Президенты Украины и Франции обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Зеленский встретился с Макроном на полях саммита Восточного партнерства
Фото: president.gov.ua

На полях саммита Восточного партнерства президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что Зеленский и Макрон обсудили актуальные вопросы украинско-французского сотрудничества, в частности реализацию важных межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам, которые были достигнуты при поддержке глав двух государств.

Президенты обсудили вопросы европейской интеграции Украины.

Зеленский приветствовал амбициозные планы Франции на период ее председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2022 года и выразил надежду, что французское председательство будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины и противодействия роSSийской гибридной агрессии в Европе.

"Лидеры скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины. Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - отметили в Офисе президента.

Напомним, Макрон собирается посетить Украину. Елисейский дворец определяет дату официального визита.

Французский президент активно выступает в поддержку Украины на фоне роSSийской агрессии. Во время недавнего разговора с президентом РФ он заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.

10 декабря президенты Франции и Украины провели телефонный разговор. Стороны обсудили разблокировку нормандского формата и работы Трехсторонней контактной группы.

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