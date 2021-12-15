Оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Первомайского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Луганского оккупанты произвели обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Возле Песков роSSийские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 декабря, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Запрещенное Минскими соглашениями вооружение враг применял дважды. В результате действий врага получил ранение украинский военный.

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