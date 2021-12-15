Зеленский встретился в Брюсселе с Макроном и Шольцом (обновлено)

Переговоры проходят на полях саммита Восточного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский начал двустороннюю встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Переговоры проходят на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Видео встречи обнародовал в Facebook представитель президента Сергей Никифоров.

Он отметил, что впоследствии к Зеленскому и Шольцу присоединится президент Франции Эммануэль Макрон.

Обновлено. Президент Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с французским коллегой вопросы сотрудничества государств.

"Надеюсь, что председательство Франции в Европейском Совете будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии РоSSии в Европе", – отметил он.

Президент Украины по результатам встреч добавил, что пригласил Олафа Шольца в Украину.

Напомним, Зеленский будет находиться в Брюсселе в течение 15-16 декабря. О том, что в рамках саммита Восточного партнерства может состояться его встреча с Шольцем и Макроном, в Офисе президента сообщили на прошлой неделе.

Сегодняшняя встреча с украинским президентом является первой для недавно избранного канцлером Германии Шольца. С Макроном Зеленский проводит переговоры регулярно, а в скором времени французский президент может посетить Украину.

Перед встречей с Зеленским в Брюсселе Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным.



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