Телеканал "Рада" возразил, что распространил видеоролик о своем обновлении

Отмечается, что сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик, а видео не будет выходить в эфир.

Телеканал "Рада" заявил, что не имеет отношения к распространяемому в соцсетях видео, а "сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик".

"Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяется в соцсетях и анонимных телеграмм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание", – говорится в сообщении телеканала в фейсбуке.

Отмечается, что сотрудники не проводили и не согласовали этот ролик, а видео не будет выходить в эфир.

"Парламентский телеканал «РАДА» был, есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил. Мы – независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 декабря телеканал "Рада" выходит в эфир в обновленном формате и в новой студии, превратившись из парламентского вещателя в информационный. Согласно промо-видео, среди ведущих вещателя бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Ранее вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что на обновление телеканала "Рада" выделят до 15 млн гривен. По его словам, представительство "Слуги народа" и оппозиции на обновленном канале "Рада" будет квотным.