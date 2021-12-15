РоSSия обвинила в экстремизме украинского журналиста Романа Цымбалюка
В украинском МИД отреагировали.
Единственного аккредитованного в РоSSийской Федерации украинского журналиста Романа Цымбалюка власти РФ обвинили в экстремизме.
В украинском министерстве иностранных дел заверили, что окажут полную поддержку Цымбалюку.
Спикер МИД Олег Николенко заявил, что роSSийские власти продолжают выжигать медийную среду в РоSSии, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами".
"МИД и посольство в Москве на связи с Романом Цимбалюком. Как украинский гражданин, он будет пользоваться нашей полной поддержкой", - написал Николенко в твиттере.
Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ «екстремістами» і «іноземними агентами». МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою pic.twitter.com/PYv4QEPL18
Как сообщил адвокат Николай Полозов, в настоящее время на Цымбалюка собираются заводить несколько административных дел.
"Однако важно понимать специфику. Грань между "административным" экстремизмом и "криминальным" очень тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам с политическим интересом власти очень предсказуемо", - отметил Полозов.
Адвокат добавил, что статьи об экстремизме в РоSSии "неконкретны, расплывчаты и "резиновые"", то есть позволяют "натягивать на норму любые обстоятельства".
"Дополнительным признаком согласованной атаки на Романа является слив через пропагандистские мусорники разной якобы дискредитирующей информации, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности", - отметил Полозов.
Ранее роSSийские СМИ сообщили, что Цимбалюку в РоSSии якобы инкриминируют раздувание ненависти и вражды к россиянам. Его вызвали на допрос 24 декабря в Московскую прокуратуру.