РоSSия обвинила в экстремизме украинского журналиста Романа Цымбалюка

В украинском МИД отреагировали.

Единственного аккредитованного в РоSSийской Федерации украинского журналиста Романа Цымбалюка власти РФ обвинили в экстремизме.

В украинском министерстве иностранных дел заверили, что окажут полную поддержку Цымбалюку.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что роSSийские власти продолжают выжигать медийную среду в РоSSии, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами".

"МИД и посольство в Москве на связи с Романом Цимбалюком. Как украинский гражданин, он будет пользоваться нашей полной поддержкой", - написал Николенко в твиттере.

Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ «екстремістами» і «іноземними агентами». МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою pic.twitter.com/PYv4QEPL18

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 15, 2021

Как сообщил адвокат Николай Полозов, в настоящее время на Цымбалюка собираются заводить несколько административных дел.

"Однако важно понимать специфику. Грань между "административным" экстремизмом и "криминальным" очень тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам с политическим интересом власти очень предсказуемо", - отметил Полозов.

Адвокат добавил, что статьи об экстремизме в РоSSии "неконкретны, расплывчаты и "резиновые"", то есть позволяют "натягивать на норму любые обстоятельства".

"Дополнительным признаком согласованной атаки на Романа является слив через пропагандистские мусорники разной якобы дискредитирующей информации, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности", - отметил Полозов.

Ранее роSSийские СМИ сообщили, что Цимбалюку в РоSSии якобы инкриминируют раздувание ненависти и вражды к россиянам. Его вызвали на допрос 24 декабря в Московскую прокуратуру.

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