Тищенко опроверг приглашение "Слуги народа" на корпоратив в ресторан

По его словам, ни у партии, ни у фракции корпоратива не будет.

Тищенко опроверг приглашение "Слуги народа" на корпоратив в ресторан
Тищенко Микола

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что фракция "Слуга народа" не будет проводить коллективное празднование Нового года. Он также опроверг распространенную СМИ информацию о том, что приглашал коллег праздновать в один из дорогих ресторанов под Киевом.

В кулуарах парламента он заявил, что ни партия, ни фракция не будут проводить новогодний корпоратив.

Нет, "Слуга народа" не собиралась это делать, и мы не будем собираться фракцией, большая фракция для этого не нужна. Но в семье - мы все живые люди - мы пришли из народа, не хотим менять свои привычки, мы люди, живые, поэтому если кто где-то в семье будет собираться, мы это не запрещаем", – сказал народный депутат.

Он заверил, что кто-либо имеет возможность праздновать там, где он хочет, а от депутатов не требуют, чтобы они где-то прятались, но нардепы должны праздновать согласно ведомственным нормам.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в этот понедельник говорил, что политсила не будет устраивать корпоратив. "Виноваты в этом вы (журналисты). Я шучу. Если мы сделаем итоговое мероприятие, сделаем какой-нибудь фуршет, тогда нам скажут, что это новогодний корпоратив. Давайте честно. Если не сделаем фуршет, скажут, что это был какой-то праздник. Поэтому решили, что не будем. Сделаем в зуме. Все разойдутся по округам, там пообщаемся", – сказал он.

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