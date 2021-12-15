В горсовет Кривого Рога пришли с обысками по делу о хищении 27 млрд гривен

Нарушения выявила аудиторская проверка.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства устанавливают причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств при ремонте дорог и строительстве инфраструктурных объектов в городе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды горсовета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же и проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации.", – сказано в сообщении.

Чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, на все проблемные вопросы "закрывали глаза" и не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд гривен.

Сотрудники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и в частном обществе. Досудебное расследование продолжается.

Досудебное расследование осуществляется по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Напомним, в начале ноября обыски в Криворожском горсовете проводила Государственная фискальная служба. Правоохранители искали документальные доказательства хищений, совершенных в период 2010-2020 годов.

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