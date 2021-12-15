Радуцкий объяснил, кого и как будут прививать дополнительной дозой вакцины от коронавируса

После получения третьей дозы данные об этом подтянутся в Дии.

Радуцкий объяснил, кого и как будут прививать дополнительной дозой вакцины от коронавируса
Фото: ck-oda.gov.ua

Дополнительной дозой прививки от коронавируса в первую очередь будут прививать людей из уязвимых категорий – онкобольных и людей с иммунодефицитом, а также лиц старше 60 лет.

Об этом в кулуарах парламента сообщил глава профильного комитета Михаил Радуцкий.

"Так же, как мы начинали вакцинацию – более уязвимые, потом менее уязвимые, потом все", – отметил он.

Радуцкий добавил, что после двух доз CoronaVac могут делать третью Pfizer или Moderna. После получения третьей дозы данные об этом будут подтягиваться в Дии.

Третья и бустерная дозы – это разные понятия. Третья – это дополнительная вакцинация для групп риска, чтобы увеличить их защиту. Бустер (ревакцинация) производится через 6 месяцев после первоначального курса. Подробно об этом читайте в интервью LB.ua с иммунологом Федором Лапием.

Напомним, на этой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко решил подписать приказ о проведении дополнительной прививки от COVID-19 для групп риска.

Дополнительную прививку будут делать через один-три месяца после второй дозы людям с первичным или приобретенным иммунодефицитным состоянием, людям на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии; людям с хроническим иммуноопосредованным воспалительным заболеванием, получавшим или получающим иммуносупрессивную терапию до прививки; людям, получавшим высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

Дополнительные прививки планируется начать в январе 2022 года.

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