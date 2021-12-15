На социальную защиту киевлян столичные власти выделили 5,2 млрд грн, - Кличко

В следующем году на социальную защиту в бюджете Киева предусмотрено более 5,4 миллиарда гривен.

На социальную защиту киевлян в 2021 году столица выделила 5,2 млрд. гривен. Эти средства будут потрачены на материальную помощь социально незащищенным жителям, жилье для ветеранов, реабилитацию людей с инвалидностью и т.д. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время отчета об итогах работы городских властей в 2021 году, сообщает сайт КГГА.

«На сферу социальной защиты в 2021 году Киев выделил из городского бюджета 5,2 млрд гривен. Из них на городскую программу "Турбота" – более 3,4 млрд. Несмотря на экономический кризис в стране, мы продолжили выплаты социально незащищенным киевлянам, поддерживаем чернобыльцев и людей с инвалидностью. Особое внимание и к социальной защите участников боевых действий на востоке и их семей», - отметил Виталий Кличко.

По его словам, городские власти продолжают работать над тем, чтобы обеспечить ветеранов роSSийско-украинской войны и их семьи жильем. В частности, в текущем году компенсацию за земельные участки получили 26 членов семей погибших участников АТО/ООС на сумму почти 24 млн грн. За 5 лет на средства городского бюджета приобретено 353 квартиры для ветеранов. Также для украинских защитников действует программа софинансирования покупки жилья, по которой часть суммы оплачивает городской бюджет.