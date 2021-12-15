Зеленский предложил президенту Азербайджана провести саммит "Киев-Анкара-Баку" в феврале

В феврале Украину посетит президент Турции.

Зеленский предложил президенту Азербайджана провести саммит "Киев-Анкара-Баку" в феврале
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Брюссель встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины и обратился относительно возможности присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.

"Вопрос увольнения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которые незаконно содержатся в РоSSии, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса", - сказал Зеленский.

Он также отметил активизацию двустороннего сотрудничества между странами благодаря договоренностям, достигнутым в рамках визита в Азербайджан в декабре 2019 года.

Зеленский напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, он предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.

Президент Украины также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности, на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Зеленский напомнил о положительном опыте сотрудничества с азербайджанскими компаниями в строительстве автомагистралей и транспортных развязок в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, в феврале президент Турции Реджеп Эрдоган совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня. Также планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Турцией, в частности, относительно зоны свободной торговли.

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