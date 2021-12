Перевод книги Вятровича о польско-украинской войне получил награду в Канаде

Бывший глава Института национальной памяти, историк Владимир Вятрович и переводчица Ксения Мариняк получили награду от канадского Литературного фонда имени Питерсона за перевод книги "The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942-1947". В Украине издание известно как "Вторая польско-украинская война. 1942 - 1947".

Об этом сообщает ЦДВР.

Информация о победителях этой переводческой награды указана на официальной странице Литературного фонда имени Питерсона.

Торжественная церемония состоялась в Торонто Вятрович и Мариняк получили награду "В знак признания того, что эта книга продвигает новые исследования и анализ с украинской точки зрения исторически чувствительного периода в украинско-польских отношениях, которые, несомненно, помогут сгенерировать будущие академические дискуссии на эту тему".

В выступлении на церемонии награждения Вятрович подчеркнул ключевую роль переводов на другие языки книг по истории Украины.

"Сейчас самое высокое время делать так, чтобы историю Украины знали не только украинцы, а знал мир. И это нужно не только для того, чтобы мир был полнее, чтобы одна из важных частей мировой истории - история Украины - была известна всем. Это нужно для понимания настоящего: Чтобы мир понимал, что сегодня происходит в Украине и вокруг Украины, чтобы мир осознал, что украинцы сегодня защищают не только свою страну, а защищают мир - мир свободы - и в этом нуждаются в помощи и объединении усилий. Я убежден, что рассказывая свою историю, мы делаем Украину крепче и закладываем основы для нашей поддержки свободными странами. Спасибо Фонду Стэнли Питерсона, который помогает миру понять украинскую историю", - сказал Вятрович.

Историк работал над книгой во время работы в Украинском научном институте Гарвардского университета в 2010-11 годах, а в 2011 ее опубликовало издательство Киево-Могилянской академии.

Опираясь на уникальные источники советских, немецких, польских и архивов ОУН, Вятрович рассказал о недавно исследованных исторических событиях вооруженного конфликта между поляками и украинцами, разразившегося в 1942 году на Холмщине, перекинулся на Волынь и Галичину, и длился до 7 лет.

Автор уделил немало внимания влиянию политических процессов на причины и ход военных действий, попыткам налаживания сотрудничества между представителями двух сторон во время и после Второй мировой войны, а также роли и место этой войны в памяти обоих народов.

Английскоязычная версия книги вышла под названием The Gordian Knot. Польский перевод книги "Druga wojna polsko-ukrai?ska 1942-1947" вышел в 2013 году, издатель Management Academy Group.

Владимир Вятрович – историк, кандидат исторических наук, исследователь истории украинского освободительного движения. В 2008-2010 годах в должности директора Архива Службы безопасности Украины рассекретил ранее тайные архивы КГБ и организовал открытый доступ к ним. В 2010 – 2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. В 2014 – 2019 годах глава Украинского института национальной памяти. Возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения – неправительственного исследовательского учреждения (2008-2014). Руководил научным центром в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (2011-2015). Член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Сейчас – народный депутат Украины.